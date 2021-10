Rina Rabau zal Marina De Bie opvolgen als schepen voor Groen in Mechelen

In Mechelen is Rina Rabau voorgesteld als de nieuwe schepen voor Groen. Ze zal haar partijgenote Marina De Bie vervangen, die al 13 jaar schepen is. Bij het begin van de bestuursperiode was al afgesproken dat De Bie eind dit jaar zou stoppen. Rina Rabau is 37 en start als schepen op 1 januari 2022.