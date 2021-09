Schilderij "Samson & Delilah" in National Gallery in Londen van Rubens? Computer says no

Bij het AI-onderzoek werd "Samson & Delilah" vergeleken met 148 schilderijen die zeker van Rubens zijn. Daaruit bleek dat er 91 procent kans is dat het schilderij vals is.

"Dat is een van de hoogste resultaten die we tot nog toe gehaald hebben met de techniek. Bij elk stukje dat we onderzochten, bleek dat er meer dan 90 procent kans is dat het vals is. We hebben de experimenten herhaald om zeker te zijn dat we geen fouten gemaakt hadden en we kregen telkens hetzelfde resultaat", zegt onderzoekster Carina Popovici aan The Guardian. "Ik was zo geshockeerd."