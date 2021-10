Diest wil met 'tegelwippen' milieunormen halen: "Meer gras in plaats van tegels" 

Diest wil tegen 2030 nog energiezuiniger en groener worden. Daarvoor gaat de stad onder meer bomen planten, maar ze ook uitdelen. En de stad gaat ook aan "tegelwippen" doen: "Tegelwippen komt vanuit Nederland en er worden zelfs wedstrijden voor georganiseerd", zegt Rick Brans, schepen van Milieu en duurzaamheid. "De bedoeling is om zo veel mogelijk tegels uit het straatbeeld 'te wippen' om zo veel mogelijk te ontharden. Bijvoorbeeld aan het Sint-Jansveld in Diest, achter het Warandepark, liggen heel wat tegels. Die kunnen we weghalen en we kleuren dat groen in. We zaaien daar een bloemenweide en dat gaat voor iedereen veel aangenamer zijn."