HERBEKIJK – Hoeveel mensen werken illegaal in ons land? En welke straffen staan hierop? Jouw vragen beantwoord

Gisteren bracht "Pano" het verhaal van John. Hij woont al tien jaar in België zonder geldige papieren, maar kan toch in ons land werken via een gehuurde identiteitskaart. Volgens John worden heel wat mensen zonder papieren op deze manier uitgebuit. Over hoeveel personen gaat het? Kan je hier iets aan doen? En is het voor onze economie wel zo’n probleem? We legden jouw vragen voor aan de maker van de reportage, Wim Van den Eynde, in #steljevraag.