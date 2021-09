Jitske Van de Veire steunt nieuwe Te Gek?!-campagne over depressie: "Wil proberen taboe te doorbreken"

Van de Veire merkte zelf dat het niet goed met haar ging toen ze 19 jaar oud was. "Alles liep toen een beetje verkeerd in mijn leven. Ik had veel last met mijn geaardheid, mijn studies gingen niet goed, mijn levensstijl was niet gezond... Het was een vicieuze cirkel en ik had daardoor een heel laag zelfbeeld. In mijn hoofd was het één potje donkerte." Toen ze een week lang in haar bed had gelegen en er niet meer uit wilde komen, trok ze aan de alarmbel. "Ik heb toen naar mijn vader gebeld en die is me komen halen. Hij zag ook dat het echt niet goed was."