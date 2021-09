Cultureel najaar komt traag op gang: "We kopen tickets voor twee, niet voor een hele vriendengroep"

"Er is ook een studie uit Nederland die voor ons een echte eye opener is. Want ook daar zien culturele centra dat de zalen niet vollopen. Voor corona kochten de meeste mensen 3 à 4 tickets per keer, nu is dat meestal maar 2, voor zichzelf en hun partner. Mensen maken er nog geen groepsactiviteit van met vrienden. We blijven dus nog te veel in onze kleine bubbel. Dat komt omdat ons sociaal weefsel nog helemaal lam ligt op dit moment. Hobby's, etentjes, familiefeesten komen nu pas terug. En dat zijn de momenten waar we aan mond-tot-mondreclame doen. Het is daar aan die tafel op restaurant, met een glaasje wijn erbij, dat je beslist om samen naar een voorstelling te gaan", aldus Tom Bertels.