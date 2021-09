Transmigrant aangehouden voor (opnieuw) binnendringen van haven Zeebrugge

Twee Algerijnen werden gisterenochtend rond 6 uur ontdekt in een oplegger op de terreinen van havenbedrijf C.RO in Zeebrugge. De mannen verscholen zich op een goederentrein en geraakten op die manier binnen in de haven. De jongste verdachte bleek niet aan zijn proefstuk toe, in 2020 werd hij al drie keer aangetroffen in het havengebied. De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde hem toen al tot zes maanden effectieve gevangenisstraf.