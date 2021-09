Trein volledig ontruimd na vechtpartij tussen reizigers in Sint-Niklaas

Door een vechtpartij gisterenavond tussen twee minderjarigen werden alle reizigers op de trein tussen Dendermonde en Antwerpen verplicht om uit te stappen. Dat moesten ze doen in het station van Nieuwkerken, bij Sint-Niklaas. Een van de jongeren die betrokken was bij de vechtpartij, werd later lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.