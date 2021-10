Universiteit Antwerpen start onderzoek naar alcoholmisbruik bij minderjarigen en wil ook alcoholpolikliniek voor hen in UZA

Onderzoek naar het alcoholgebruik bij jongeren is echt wel nodig, vertelt professor Van Hal. “We willen er vooral meer over te weten komen, want nu is er nog te weinig informatie. We horen van de spoeddiensten dat er meer minderjarigen worden binnengebracht met een alcoholvergiftiging. Maar over hoeveel meer jongeren het gaat, wat ze drinken en in welke omstandigheden, dat willen we in kaart brengen.”