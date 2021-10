Veel belangstelling voor wedstrijd met reddingshelikopters aan zee

De hele week zijn de reddingsteams bij elkaar in een International SAR Meet (Search and Rescue). Op die manier willen de internationale teams nieuwe technieken en methodes met elkaar uitwisselen. Vandaag is het hoogtepunt van de week: een wedstrijd tussen de verschillende reddingsteams. Ze houden een zoektocht, zowel in de lucht als op de grond. Daarbij moeten de teams tonen dat ze als de beste kunnen navigeren, winchen en nauwkeurig kunnen reageren.

Vooraf konden zich 300 mensen inschrijven om vanop afstand de wedstrijd te volgen en foto's te nemen. In 10 minuten tijd was alles uitverkocht. Zoveel reddingshelikopters bij elkaar zien, is dan ook vrij uniek. Bovendien keken veel bezoekers uit naar de Noorse helikopter E101, die zelden of nooit in ons land te zien is.