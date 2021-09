Waarom het niet zo simpel is om te snijden in de wedde van afwezige parlementsleden

“Het is de kiezer die hen bij de verkiezingen het vertrouwen geeft en als dat beschaamd wordt, bijvoorbeeld door weg te blijven in het parlement, dan kan de kiezer hen afstraffen bij de volgende verkiezingen. Dat is het basisprincipe.”

“Als je begint parlementsleden te behandelen als werknemers, opent dat de deur naar misbruik, waarbij arbitrair wordt ingegrepen in de samenstelling van het parlement. Het is een impopulaire mening, maar het zou een heel gevaarlijke evolutie zijn als als je parlementsleden begint te behandelen als werknemers.”

Tegelijk vindt professor Maddens het wel goed dat er eerder in het Vlaams Parlement gesneden is in de riante pensioenen en uittredingsvergoedingen voor parlementsleden. Het mag geen Win For Life worden, maar je moet er wel voor zorgen dat ze onafhankelijk hun werk kunnen doen”, besluit hij.