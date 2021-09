Vier mensen aangehouden na oprollen Brussels prostitutienetwerk: ook minderjarige meisjes zouden zijn misbruikt

De zaak zou aan het licht zijn gekomen nadat een 16-jarig meisje naar de politie was gestapt. Ze zou aan de politie verklaard hebben dat ze soms 20 tot 30 klanten per dag "moest afwerken". Het is de Franstalige nieuwszender RTL die meldde dat er vier verdachten zijn aangehouden. "Het klopt dat er vier verdachten zijn aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar seksuele uitbuiting en aanzetten tot ontucht", aldus het parket van Brussel.