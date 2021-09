Vijf katholieke scholen komen samen op één site in Gent: "2.000 leerlingen samen op campus"

Uniformen zijn ondertussen verdwenen in de vijf Gentse scholen. Uiteindelijk zal enkel de naam en de locatie veranderen, maar de eigenheid per school, zullen ze proberen te behouden in de architectuur. Daarnaast belooft Van Obbergen dat elke individuele leerling nog steeds even goed begeleid en ondersteund zal worden. "Het is een misverstand dat, als je veel leerlingen bij elkaar samenbrengt, de aandacht voor het individu verdwijnt. Dat is niet zo."