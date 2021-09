Vlaamse regering krijgt stroom aan kritiek op haar energiebeleid tijdens debat Septemberverklaring

Ook de aangekondigde besparingen in het onderwijs leiden tot ongerustheid. "Waar gaat u besparen, want daar is absoluut geen ruimte voor", vraagt Elisabeth Meuleman (Groen).

De oppositie vindt het niet kunnen dat daar nog geen details over bekend zijn. "Ik vind het net iets te gemakkelijk om te zeggen dat jullie dat nog met het onderwijsveld moeten bekijken", vindt Vlaams fractieleider Hannelore Goeman (Vooruit). "Dat betekent zeggen dat het onderwijsveld het zelf moet uitzoeken. Dat is het secundair opzetten tegen het basisonderwijs, leerkrachten tegen hun directie, scholen tegen ouders." Voor haar is het duidelijk: "Als je wil besparen, heb dan ten minste de moed om te zeggen waar je dat gaat doen."

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet dat anders. "Anderhalf jaar gelden zijn wij gestart met de goede traditie om een zo maximaal mogelijk draagvlak in het onderwijsveld te vinden als het gaat over goed of slecht nieuws, moeilijke beslissingen. Ook in deze zal ik ruggespraak houden met het onderwijsveld, als u mij toestaat."

"We gaan die moeilijke oefening van 100 miljoen doen", zegt Gwendolyn Rutten (Open VLD). "Maar we gaan die doen door op geen enkele manier aan de kwaliteit te raken."