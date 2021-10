Leerlingen Biotechnicum Bocholt leggen ecologische tuin aan op school: "Door en voor de leerlingen"

De provincie Limburg keurde het subsidiedossier voor het vergroeningsproject Atalanta goed in februari 2019. “Het doel van dit project is drieledig”, stelt leraar Geert Heynickx. “Eerst en vooral vinden we het welbevinden van onze leerlingen een prioriteit. Daarom is het belangrijk dat ze tot rust kunnen komen in een gebied ver weg van de lawaaierige speelplaats. Daarnaast zetten we in op onderzoekend leren. We hebben infoborden en QR-codes geïnstalleerd om hen op weg te helpen tijdens hun verkenningstocht. Met deze nieuwe leeromgeving willen we inzetten op aangepaste didactische werkvormen in openlucht. Tenslotte willen we met dit project ook onze visie op innovatief onderwijs verder invulling geven en een voorbeeld zijn voor andere scholen. Het is een project door en voor de leerlingen."