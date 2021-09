Cruciale zitting over voogdijschap Britney Spears: moet vader Jamie opstappen, of stopt bewindvoering volledig?

Britney Spears voert hierover al jarenlang een juridische strijd. Haar doel: de controle over haar leven terugkrijgen, en vooral vader Jamie uit zijn rol als bewindvoerder krijgen. "I just want my life back": zo vatte de zangeres het samen op 23 juni, toen ze voor de allereerste keer haar verhaal deed voor de rechtbank in Los Angeles, via een videogetuigenis die de wereld rondging.



En die getuigenis heeft heel wat in gang gezet. Er kwam een extra zitting, waarin Britney Spears voor het eerst in 13 jaar zelf mocht kiezen wie haar daar zou vertegenwoordigen. Advocaat Mathew Rosengart - een regelrechte pitbull in de rechtszaal - is haar raadsman die voor niets minder gaat dan het einde van de hele voogdijregeling.