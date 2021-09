Voor het eerst in de geschiedenis van Tunesië: een vrouw benoemd tot eerste minister

In Tunesië mag Najla Bouden zich de eerste vrouwelijke premier van het land noemen. Ze krijgt van president Kais Saied de opdracht om een nieuwe regering te vormen. Bouden is geboren in 1958 en ze is afkomstig uit de stad Kairouan zo'n 160 km ten zuiden van de hoofdstad Tunis, wat op zich ook bijzonder is, omdat de meeste regeringsleiders in Tunesië vaak uit de hoofdstad of de kuststeden komen.