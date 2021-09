"Angstaanjagende driftbuien": voormalig woordvoerster Witte Huis schetst weinig fraai beeld over Donald Trump

Het mag weinig verbazing wekken dat Melania en Donald Trump not amused zijn. "De bedoeling is duidelijk. Het is een poging om met zichzelf in het reine te komen na een zwakke prestatie als woordvoerder, mislukte persoonlijke relaties en onprofessioneel gedrag in het Witte Huis", staat te lezen in een mededeling van een woordvoerder van Melania Trump aan The Washington Post. "Met leugens en verraad wil ze zichzelf weer relevant maken en geld verdienen, ten koste van mevrouw Trump."

"Stephanie kon het niet en dat was duidelijk van in het begin", laat Donald Trump via zijn woordvoerder dan weer weten. "Ze werd heel boos en bitter na haar relatiebreuk, en mettertijd vertrouwden we weinig aan haar toe, of dachten we zelfs niet aan haar. (...) Nu wordt ze betaald door een radicaal-linkse uitgever om slechte en valse dingen te vertellen. Heel jammer dat perverte uitgevers deze rommel blijven uitgeven."