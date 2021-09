Vzw "Boven de wolken" voor ouders die baby verloren zo goed als gered dankzij massale financiële steun

Een maand geleden trok vzw Boven De Wolken aan de alarmbel. Door de coronacrisis en het uitblijven van ondersteunende acties van De Warmste Week, was de kassa zo goed als leeg. Om foto's te kunnen blijven maken van ouders met hun sterrenkindje is ongeveer een half miljoen euro per jaar nodig. De helft van dat geld gaat naar de lonen van vaste medewerkers. De andere helft naar drukkosten voor de foto's, onkostenvergoedingen voor de fotografen en verzekeringen. Een sms-campagne en crowdfunding hebben tot nog toe al 476.653 euro opgebracht, waarmee bijna het doel van een half miljoen euro behaald is. De respons om te helpen was zo groot dat het crowdfundingplatform even overbelast was.