Waarom zijn de huizen in Kraainem zo duur?

In Kraainem betaal je volgens de Prijsmap van Immoweb gemiddeld € 3.281 per m² voor een huis. En er staan nog gemeenten uit de Vlaams Rand in de top tien, zoals Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem en Linkebeek. Niet toevallig gaat het om faciliteitengemeenten die grenzen aan dure gemeenten uit het Brusselse gewest. Vooral Franstaligen uit het Brusselse gewest en mensen die voor Europese instellingen werken kopen er huizen. Beluister hieronder de reportage uit Kraainem op Radio 2 Vlaams-Brabant.