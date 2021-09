Wolf bijt opnieuw pony dood in Oudsbergen

In de Weidestraat in Oudsbergen is afgelopen nacht een pony doodgebeten. Alles wijst in de richting van een wolf, meldt TV Limburg. Tien dagen geleden werden in een weide iets verderop ook al 2 pony's en een jonge koe gedood door wolven. De burgemeester van Oudsbergen herhaalt dat er dringend maatregelen genomen moeten worden.