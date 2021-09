3M belooft 125 miljoen euro te investeren om PFOS-vervuiling in Zwijndrecht aan te pakken

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M gaat de komende drie jaar in totaal 125 miljoen euro investeren om de PFOS-vervuiling rond zijn fabriek in Zwijndrecht aan te pakken. Het geld is volgens 3M bedoeld voor "betere technologieën" die PFAS-lozingen drastisch verminderen, en om te bepalen welke acties er nodig zijn om de PFOS-vervuiling op te kuisen. Daarnaast belooft 3M ook steun aan lokale landbouwers die door maatregelen geen producten meer kunnen verkopen.