500-tal leerlingen bouw en hout op praktijkbezoek bij bouwbedrijf Verstraete.team in Roeselare

Het zijn 500 leerlingen van bouw en hout van VTI Roeselare, VTI Izegem, VTI Ieper, Odisee, Vives, KULeuven en VDAB. Ze leren er in het bedrijf hoe er vandaag gebouwd wordt, hoe hout wordt verwerkt en het belang van goede logistiek. Er zijn enkele proefopstellingen om demonstraties te geven in bijvoorbeeld bekistingen of plaatsen van trappen en balkons.

Verstraete.team telt 100 werknemers en is actief in de bouw. Met Open Bedrijvendag in het vooruitzicht wilden ze iets speciaals doen voor de scholen in de streek. Ook morgen en maandag komen er nog leerlingen over de vloer.