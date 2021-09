96-jarige Duitse vrouw die moest terechtstaan tijdens naziproces over 11.000 moorden slaat (even) op de vlucht

"Furchner had al aangegeven dat ze niet bij haar proces wilde zijn, ze is bang voor de hoon", legt Wiebke Pittlik, hoofdredacteur van Duitslandweb uit. "Ze heeft ook al drie keer verklaringen afgelegd als getuige en ziet niet in waarom ze nu wordt aangeklaagd. Naar eigen zeggen is ze zelf nooit in het kamp geweest, maar het gerecht wil toch aantonen dat ze wist wat daar allemaal gebeurde. Hoe dan ook was ze een radartje in de moordmachine van de nazi's."