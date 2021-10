Adriaan Van den Hoof roept op om weer naar theater te gaan: "Mensen zijn nog altijd bang om te dicht bij anderen te zitten"

Het lijkt erop dat veel mensen nog bang zijn om naar zaalvoorstellingen te gaan. Dat ondervindt ook de Leuvense komiek Adriaan Van den Hoof. Hij toert momenteel met zijn zaalshow " 't Zal schoon zijn als het af is". "Mijn shows zijn op veel plaatsen nog niet uitverkocht en dat heeft met verschillende dingen te maken", legt Van den Hoof uit. "Normaal kondigen culturele centra een half jaar tot een jaar op voorhand aan welke voorstellingen er aan komen, maar dat is nu niet gebeurd door de onzekerheid die corona met zich meebracht. Mensen hebben dus ook geen kans gehad om voorhand tickets te reserveren."

Ook voelt Van den Hoof dat mensen nog altijd bang zijn voor corona. "En dan willen ze het niet opzoeken door naar het theater te gaan. Sommige mensen die naar mijn voorstelling zijn komen kijken, zeiden me achteraf dat ze wel heel dicht zaten tegen hun buurman en ze zich daar toch niet zo comfortabel bij voelden." Maar volgens Van den Hoof is er geen reden om bang te zijn. "De meeste zalen werken met een covid safe ticket. Sommige zalen niet en dan zitten de mensen verder uit elkaar. Zo heb ik laatst in Diest twee avonden na elkaar opgetreden voor een halfvolle zaal. Ze werkten daar niet met het covid safe ticket."