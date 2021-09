Akkoord over nummerplatenruzie tussen Servië en Kosovo: verdere escalatie wordt vermeden

Zo'n ruimer akkoord is noodzakelijk om het pad te effenen voor een toekomstige toetreding van de twee landen tot de Europese Unie. Servië staat al relatief ver in zijn onderhandelingen daarover, maar zolang het probleem Kosovo niet is opgelost, blijft het EU-lidmaatschap een verre droom. Iets wat ook de Servische president Aleksandar Vucic beseft. In een commentaar op het akkoord van vanmiddag zei hij: "Ik wil tegenover de Servische burgers niet verhullen dat we nooit lid zullen worden van de EU zolang onze relaties met Pristina niet volledig uitgeklaard zijn."