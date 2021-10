André uit Avelgem is al 50 jaar vrachtwagenchauffeur: "Mijn vrouw zegt dat ik moet doen wat ik graag doe"

Het was de vrouw van André die vroeg of Radio 2 hem eens in de bloemetjes wilde zetten. Op 1 oktober zit haar man al 50 jaar achter het stuur van zijn vrachtwagen. André is 71 jaar en officieel al lang met pensioen. "Maar ik doe het nog altijd graag. En wat zou ik thuis moeten doen? Mijn vrouw zegt dat ik moet doen wat ik graag doe."

In die 50 jaar reed André voor verschillende firma's. De laatste jaren rijdt hij voor Transmyl uit Moeskroen waar ze nog altijd heel tevreden over hem zijn. Meestal vijf dagen per week. Hij doet transport in eigen streek en een stukje in Frankrijk. Vaak is hij om 5 uur 's morgens al onderweg. "Dan is het nog rustig op de weg."

André is altijd een voorzichtige chauffeur geweest. Hij maakte nog geen enkel ongeval mee. "Ik heb wel al eens tegen een paaltje gereden, maar voor de rest niks ernstigs, neen."