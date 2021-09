400 Duitse voetbalsupporters zorgen voor luidruchtige nacht in Antwerpen, politie maakt zich klaar voor massale toestroom 

De stad Antwerpen krijgt voor het eerst sinds lang buitenlandse voetbalfans over de vloer. De supporters van Eintracht Frankfurt zijn niet de minste, ze staan erom bekend dat ze vaak massaal op voorhand afzakken bij Europese uitwedstrijden, en dat ze het al eens te bont maken. "Er zijn natuurlijk steden in België waar het ontvangen van internationale voetbalsupporters jaarlijkse kost is. Voor Antwerpen is dat helaas al wat langer geleden, maar het kan voor ons ook een zeer goede oefening zijn naar de toekomst toe", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.

Frankfurt speelt vanavond pas tegen Antwerp, op de Bosuil, en in het stadion zijn 800 plaatsen voorzien voor de Duitsers. Maar verwacht wordt dat ze met een pak meer zullen zijn. Vannacht al zijn er zo'n 400 luidruchtige supporters van voetbalclub Frankfurt op straat gekomen in het centrum van Antwerpen. Maar er waren wel geen grote incidenten, zegt Willem Migom. "Zij hebben wat rondgedwaald door het centrum, hier en daar is helaas wat vuurwerk afgestoken, en dat ging gepaard met de nodige gezangen. Voor ons was het vooral belangrijk om echte vechtpartijen te vermijden, omdat dan de overlast en de potentiële schade aan de stad veel groter zou zijn."