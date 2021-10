Antwerpse Haven herbergt grootste koffievoorraad ter wereld

De ruwe bonen van de Molenbergnatie komen letterlijk overal in Europa terecht. "Onze klanten zijn grote internationale koffiemerken, kleine lokale koffiebranderijen en alles daartussen. De markt van de speciale koffies is de laatste tijd sterk aan het groeien. Steeds vaker verzenden wij kleine partijen bijzondere koffie of komt er iemand één of twee zakken bonen ophalen", zegt Budts.