Arrondissement Veurne (de gemeente Veurne én heel de westkust) heeft op één na oudste bevolking van Europa

De bevolking in het arrondissement Veurne is oud. De op één na oudste regio van heel de Europese Unie is het. Na de regio Evrytania, in Griekenland, een bergachtig gebied in het centrum van het land. Begin 2020 telde Veurne (het arrondissement dan) 64,6 procent 65-plussers. In Evrytania is dat zelfs ruim 78 procent.

Wat betekent dat voor Veurne? Dat per 65-plussers er zowat anderhalf iemnd aan het werk is, voor de hele Europese Unie ligt het gemiddelde veel hoger, er waren toen net geen 3 werkenden per 65-plusser.

"Ik bevestig die cijfers. In Veurne zelf zie je dat aan het ziekenhuis dat vaak vol ligt met voornamelijk geriatrische patiënten. Maar het leeuwendeel van de oudere bevolking moet je toch situeren in Koksijde, de gemeente met de oudste bevolking. Ook De Panne en Koksijde hebben veel oude inwoners", zegt Peter Roose (Veurne Plus), de burgemeester van Veurne.