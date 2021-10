Grote zoekactie naar vermiste bewoner van opvangcentrum in Dormaal

Vandaag start een nieuwe zoekactie. "We weten dat Aleksandr kort na vijf uur gisterenmiddag gezien is op de Zoutleeuwsesteenweg en de Stationsstraat. Maar welke weg hij aan het rondpunt is ingeslagen, dat weten we niet. Alle tips daarover zijn welkom", zegt Beckers. Wie de vermiste man ziet, neemt best contact op met de politie op het nummer 101.