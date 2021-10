Brusselse parlementsleden bestookt met e-mails van tegenstanders  Covid Safe Ticket: "Al zeker 50 mails gekregen"  

Verschillende Brusselse parlemensleden hebben de voorbije dagen e-mails gekregen van mensen die vragen om tegen de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel te stemmen. Dat schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz. Om die pas in te voeren zijn verschillende stemmingen in het parlement nodig. In de hoop die stemming te beïnvloeden worden verschillende parlementsleden nu bestookt met e-mails. "Sinds gisteren heb ik al zeker 50 e-mails gekregen", zegt Els Rochette van One-Brussels.