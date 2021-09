CEO Eneco over stijgende energiekosten: "50 euro extra, voor sommigen is dat écht heel lastig, maar we gaan niet in het donker zitten"

De factuur op je energierekening is complex samengesteld, de energiekosten zelf (40 procent), de nettarieven (37 procent voor elektriciteit en 19 procent voor aardgas) en heffingen (19 procent voor elektriciteit en 20 procent voor aardgas). Het is nu dus de energiekostprijs die stijgt, dus de prijsstijgingen die we nu zien, hebben enkel invloed op dat luik van je factuur.



Wat kunnen leveranciers zelf eigenlijk doen aan de hogere prijzen? "Wij gaan met mensen in gesprek, we denken mee na, bijvoorbeeld over de bedragen van hun voorschotfacturen. Als er problemen zijn, denken we mee na over oplossingen. En er zijn ook een aantal mensen die een sociaal tarief hebben, waarbij de overheid het mee regelt."