Moordenaar van Britse Sarah Everard krijgt levenslang zonder enige kans op vrijlating

Couzens bracht Everards lichaam naar een stukje bos dat hij bezat in Ashford, op zo'n halfuurtje rijden van Dover. Eerst liet Couzens haar lichaam gewoon achter in het bos, maar toen hij merkte dat de politie intensief naar Everard op zoek was, ging hij terug om het lichaam te verbranden in een oude koelkast. Hij dumpte haar daarna in een vijver. Enkele dagen nadien nam hij zijn vrouw en twee kinderen mee voor een picknick in hetzelfde stukje bos waar hij Everards lichaam had verbrand.

Op 9 maart arresteerde de politie Couzens nadat hij in verband was gebracht met de huurauto waarin Everard was ontvoerd. De politie doorzocht het stukje bos van Couzens bij Ashford en vond daar op 10 maart het lichaam. In eerste instantie ontkende Couzens dat hij Everard had vermoord. Hij beweerde haar levend te hebben overgeleverd aan een Oost-Europese bende, die hem zogezegd bedreigde omdat hij niet had betaald voor seks met een prostituee. Op 8 juni bekende hij uiteindelijk de volledige feiten.