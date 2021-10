De Gentse vaccinatiebus sluit zijn rondreis af: bijna 5.000 prikken gezet

In totaal gaat het om 26 prikdagen, waarbij nog veel twijfelende Gentenaars over de streep werden getrokken, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Rudy Coddens (Vooruit). "Het voornaamste is dat er 3.773 mensen een eerste prik hebben gekregen in de bus. Dat zijn vooral de mensen die we kunnen overtuigen door naar hen toe te gaan en die we anders moeilijker hadden bereikt. In totaal werden er 4.856 prikken gezet in de bus."