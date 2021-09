De Lijn stopt versterkingsritten van autocarbedrijven: "Leerlingen zaten tijdens corona liever in de autocars"

Over de samenwerking met de chauffeurs van de Lijn en De Lijn zelf zijn de Limburgse autocarbedrijven ook positief. "Een nieuwe samenwerking in de toekomst is zeker een optie", zegt Francis Paulussen van Jacobs Autocars in Genk. "Voor ons is het jammer dat die versterkingsritten net nu wegvallen want nu begint ons laagseizoen. We hadden dus nog wel even kunnen voortdoen. Als in de lente ons hoogseizoen begint, gaan we voor die versterkingsritten geen tijd meer hebben, vrees ik. Maar we hebben wel geleerd dat we elkaar, bij grote projecten in de toekomst, kunnen helpen en dat we De Lijn zeker ooit opnieuw kunnen bijspringen met versterkingsritten."