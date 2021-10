Politierechtbank Aalst houdt themazitting rond rijongeschiktheid: "Vooral mensen met verslaving zijn ongeschikt"

Om een geldig rijbewijs te krijgen en te behouden moet men rijgeschikt zijn. Dit betekent dat je mentaal en fysiek voldoende in staat moet zijn om een voertuig veilig te besturen. Wanneer men een aandoening heeft, medicijnen neemt waardoor een voertuig besturen niet meer veilig kan gebeuren, of men verslaafd is aan alcohol of drugs, kunnen er voorwaarden en beperkingen aan het rijbewijs worden gekoppeld.

"Bij een eerste bestraffing gaan we niet onmiddellijk over rijongeschiktheid spreken", legt De Vriese uit. "Wie voor de 3de keer moet voorkomen wegens intoxicatie heeft kans op een rijverbod van 1 jaar en die moet sowieso alle examens afleggen. De ongeschiktheid is geen straf, het is de bedoeling om de samenleving te beveiligen tegen de mensen die met een problematiek rondrijden."

Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te voldoen aan de vastgelegde medische normen. Het is ook de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om het stuur te laten zodra men niet meer voldoet aan de normen. Wie rijongeschikt verklaard wordt door de rechtbank, verliest zijn rijbewijs, en moet nadien bewijzen dat hij terug geschikt is om een voertuig te besturen vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen.