Discotheek Zuco uit Roosdaal blij met heropening, "We gaan er een grote lap op geven!"

"De sluiting kwam hard aan", zegt De Schepper. "Ik herinner me nog goed die donderdagavond. We waren van alles aan het voorbereiden, toen we hoorden dat we plots van het ene moment op het andere dicht moesten." De discotheek was nog maar sinds september 2019 open. Door de sluiting viel een dertigtal medewerkers zonder werk. "Dat zijn mensen die bij ons kwamen werken om een centje bij te verdienen. Sommigen hebben een andere job gezocht." Nachtclub Zuco is klaar voor de heropening. "We hebben alles nagekeken. We hebben de leidingen gecontroleerd. Nagekeken of de lichten het nog doen. Of de drank niet over tijd is .We hebben weer personeel moeten zoeken. En alles moet natuurlijk afgestoft en proper zijn."