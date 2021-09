Doorbraak in regeringsvorming Nederland: D66 van Sigrid Kaag wil toch praten over voortzetting huidige coalitie

D66 is dus bereid de coalitie van de voorbije vier jaar voort te zetten, maar niet het beleid, was Kaag wel duidelijk. Het moet "progressiever, genereuzer, opener en menselijker". Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien. "We doen het goed of we doen het niet."