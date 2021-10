Eerste 'hotspot' voor gamers en e-sporters opent in Gent: "Voor liefhebbers én professionals"

Bij Barvatar in Gent kan je vanaf volgende week een avond uitgaan met een PlayStation-bakje in de handen. "We zijn een leuke bar waar je iets kan drinken of eten, en combineren dat met e-sports. Want videogames verbinden wel degelijk mensen", legt medeoprichter Wouter Maenhaut (33) uit. Er zijn meer dan 20 pc’s, evenveel spelcomputers en een resem games voor beginners en gevorderden.

"We gaan ook gevorderde en professionele e-sporters faciliteren. Zo hebben we een trainingsruimte waar competitieteams terecht kunnen", gaat Maenhaut verder. Onder andere de spelers van de Universiteit Gent, HOGENT en KAA Gent komen hier binnenkort oefenen. Verder hebben we ook een professionele studio om wedstrijden en evenementen te streamen of uit te zenden met live-commentaar."

(Lees verder onder de foto)