Er zijn nog 70 studentenkamers beschikbaar in en rond Hasselt, minder dan de helft van vorig jaar

De situatie is bij de start van dit academiejaar uiteraard helemaal anders dan vorig jaar toen we volop in de coronapandemie zaten en van thuis uit lessen volgen en taken uitvoeren de norm was. Vorig academiejaar waren er rond deze tijd dan ook nog 200 kamers te huur, nu zijn er dus maar 70 meer beschikbaar. Volgens Katrien Vanheusden, verantwoordelijke studentenvoorzieningen van de UHasselt, zijn daar twee verklaringen voor. "Uiteraard vindt het onderwijs zowel bij de UHasselt, de UCLL als de PXL zo goed als volledig weer 'on campus' plaats, waardoor studenten graag dichter bij het onderwijsgebeuren verblijven. Een andere verklaring kan zijn dat de studenten heel lang thuis hebben gezeten en heel graag eens van omgeving willen veranderen."