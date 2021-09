Federale regering geeft lening van 1,2 miljard aan Wallonië voor wederopbouw

Tot daar de aanpak van de overstromingsramp van afgelopen zomer. Premier De Croo kijkt ook naar de toekomst. "Het is overduidelijk dat we in de toekomst meer kunnen worden geconfronteerd met de impact van de klimaatverandering en de weersomstandigheden, ook in ons land."

De Croo is voorstander van een meer structurele aanpak. Hij heeft een brief gestuurd aan de ministers-presidenten waarin hij een interfederaal solidariteitsmechanisme voorstelt dat kan worden geactiveerd bij uitzonderlijke rampen. VRT NWS verneemt bij de Vlaamse regering dat die bereid is om het voorstel van premier De Croo te bekijken.