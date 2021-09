Fijnstof uit tunnel onder 't Zand in Brugge verwerkt in servies om te waarschuwen voor gevaren van fijnstof

Het verzamelde stof is verwerkt in een doorzichtige glazuurlaag van borden, potten, tassen en kommetjes. Dat geeft het servies verschillende kleurschakeringen en moet de lucht visueel voorstellen. "Het stof dat we verzamelden op de grond is iets zwarter en gestructureerder omdat het rubber van autobanden bevat. Aan de muren zit er meer roet en ook zware metalen en uitlaatgassen."

De makers willen met het servies een boodschap uitdragen. "Als je aan mensen zou vragen of ze van een bord geglazuurd met fijnstof zouden willen eten, zouden ze hun neus ophalen. Toch is dat veiliger dan elke dag dat stof in te ademen, wat we nu eigenlijk doen", vervolgt Emma Petillion.