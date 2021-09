Seriemoordenaar lijkt na 35 jaar geïdentificeerd in Frankrijk: gewezen agent bekent in zelfmoordbrief

Op de plaatsen van de misdaden werden DNA-sporen gevonden, maar de dader werd in die 35 jaar niet gevat. Maar nu waren de Franse politiediensten hem kennelijk toch op het spoor, want kort nadat een onderzoeksrechter in Parijs een oproep voor een verhoor had gestuurd naar een voormalige politieagent, werd de man dood aangetroffen in de buurt van Montpellier, in het zuiden van Frankrijk. Hij bleek zelfmoord te hebben gepleegd. In de brief die hij achterliet, zegt hij dat hij de dader is van de moorden en verkrachtingen.