Vechtpartij tussen supporters KRC Genk en Dynamo Zagreb: 15 Kroaten opgepakt

Zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd tussen Racing Genk en Dynamo Zagreb kwam het tot een confrontatie tussen supporters van beide clubs. Een hondertal personen was samengekomen in de Winterbeeklaan aan het kanaal in Genk, op zo'n 10 km van het voetbalstadion.

"De politie patrouilleerde al de hele dag in Genk en kon dan ook snel ingrijpen", vertelt Marleen Smeyers van de politiezone Carma. "De groep werd uit elkaar gedreven. 15 Kroatische supporters werden bestuurlijk gearresteerd."