Geruchten over steekpartijen in Gentse Overpoort zijn vals

Woensdagavond circuleerden er berichten over jongerenbendes die in de Gentse Overpoort zouden komen vechten en over een vermeende steekpartij. Het ging over valse berichten die heel snel een eigen leven gingen leiden, meldde de politie gisterenavond nog op haar sociale mediakanalen. Waar ze vandaan komen wordt nu verder onderzocht. Er waren geen echte incidenten, maar de politie moest wel af en toe dronken jongeren helpen.