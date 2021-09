Gewezen Frans president Nicolas Sarkozy opnieuw tot celstraf veroordeeld, deze keer voor zijn verkiezingsuitgaven

Nicolas Sarkozy was Frans president van 2007 tot 2012. Zelf ontkent hij dat hij op de hoogte was van de illegale financiering van zijn verkiezingscampagne.



In maart van dit jaar was hij al veroordeeld in een andere zaak. De "zaak-Bismuth" draaide om de beïnvloeding van een magistraat, daarvoor kreeg hij een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar effectief. Hij is de eerste gewezen president ooit, die tot opsluiting is veroordeeld. Maar omdat Sarkozy in beroep ging, moest hij toen niet meteen de cel in. Dat is nu dus ook het geval.



Mocht zijn celstraf worden bevestigd, dan zal hij die overigens thuis mogen uitzitten, met een enkelband. Dat geldt niet alleen voor de president, maar voor alle veroordeelden in deze zaak. Er lopen nog andere rechtszaken tegen Sarkozy, onder meer over de financiering van zijn campagne van 2007.