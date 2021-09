Het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met de grondwet, oordeelt Grondwettelijk Hof 

Het was minister Weyts die in 2019 het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen invoerde. Volgens Weyts heeft Vlaanderen in dit dossier een voortrekkersrol gespeeld binnen Europa en mag het daar best fier op zijn. "Ik begrijp de gevoeligheden bij sommige religieuze overtuigingen. Maar voor ons ging dit nooit over godsdienst, maar altijd over dierenwelzijn. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn", besluit Weyts.