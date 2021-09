"Het lam gods" bestond oorspronkelijk uit twee altaarstukken, beweren twee Vlaamse professoren

In de tekst ontwaren ze BROER L 27AD. De L zou staan voor Lubrecht, een naam die Hubert Van Eyck in sommige documenten voor zichzelf gebruikte. Daarna volgen twee Arabische cijfertekens, '2' en '7'. De professoren concluderen daaruit dat het bovenste gedeelte van "Het lam gods" geschilderd zou zijn door Jan aangezien Hubert stierf in 1427.

Ook het volledige gesloten altaarstuk is volgens de professoren van de hand van Jan. Dat leiden ze onder meer af uit het gebruikte perspectief op de panelen, in combinatie met de lichtinval in de oorspronkelijke Vijdkapel.