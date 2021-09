Hoge luchtvervuiling triggert burn-out en depressie

Dat het effect op mentale problemen door de luchtvervuiling komt, is ook duidelijk te zien aan de seizoenen. "Er zijn vooral hogere cijfers qua mentale probleem in de zomer", zegt Christian Horemans. "Gedeeltelijk omdat de mensen dan meer buitenshuis gaan. Terwijl in de winter de mensen meer binnenblijven. We zien dan ook in de cijfers dat er in de winter minder stijgingen zijn in het aantal consultaties bij de arts, in vergelijking met de zomer."